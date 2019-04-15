Иллюстративное фото из архива "МГ"

12 апреля в региональной службе коммуникации состоялась встреча членов межведомственной комиссии, которая выясняет причины массовой гибели рыбы в реке, с представителями СМИ.

Встреча была инициирована депутатом Сената Парламента РК Сарсенбаем Енсегеновым. Вместе с ним на встречу с журналистами пришли представители генеральной прокуратуры, МВД РК, министерства энергетики и комитета рыбного хозяйства МСХ РК.

Представитель МВД Мухтар Кожаев напомнил, что полицией по факту массовой гибели рыбы расследуется два уголовных дела – по части 2-ой статьи 204 «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества» и части 3-ей статьи 328 УК РК «Загрязнение, засорение или истощение вод».

- По этим уголовным делам 12 февраля была назначена судебно-экологическая экспертиза. И третьего апреля были получены первые результаты этой экспертизы, где сказано, что причиной массовой гибели рыбы в реке Жайык было отравление хлором, - заявил Мухтар Кожаев.

По его словам, сейчас продолжается экспертиза по выявлению источника заражения хлором. При этом он сослался на заявление экспертов, что результаты второй части исследования будут готовы после изучения большого объема технической документации. Еще одна причина, по которой затягивается оглашение результатов экспертизы – в марте, когда на реке полностью сошел лед, было собрано порядка 10 тонн мертвой рыбы. По этой рыбе была назначена дополнительная экспертиза, чтобы выяснить причину ее гибели, определив возможную причастность к этому декабрьского отравления.