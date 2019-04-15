Начальник Чаганского участка РГП "Қазсушар" филиала ЗКО Кадирбек Муканов рассказал, как они проводят работу, чтобы предупредить подтопление дачных участков. - У нас установлены стандартные рейки, по которым мы производим ежедневное круглосуточное наблюдение за состоянием уровня воды. Чаганское типовое водохранилище работает с 1965 года. Он рассчитан на 5 пролетов. Среднюю шандору открыли сегодня утром, уровень воды в данный момент падает. У нас есть садоводы и дачники, которые производят полив в третьей декаде октября, мы накапливаем и аккумулируем запасы воды. В этом году мы уже накопили нужный 100% объем. В целях предупреждения, чтобы не затопило дачные участки, объекты и жилые дома, мы приоткрыли средний пролет сбросного сооружения Чагансконго водохранилища, - пояснил Кадирбек Муканов. Кадирбек Муканов отметил, что открыть и закрыть шандору не просто, это сложный технический процесс. - Чаган в длину 80 километров, Деркул в длину 40 километров. Это составляет водохранилище. Там мы накапливаем 19 миллионов кубометров воды. С 9 апреля шло паводковое накопление, уровень воды в Чагане поднялся на 170 сантиметров. Самый низкий уровень - это садоводческое общество "Вымпел". В первую очередь затапливается именно этот участок, сейчас он не затоплен. Опасности подтопления дачных массивов нет, - подытожил Кадирбек Муканов. Как сообщили в ДЧС ЗКО, по реке Урал уровень воды на сегодняшний день составил в селе Январцево - 64 см, в городе Уральск- 204 см, Кушум - 224 см, Тайпак - 137 см. Опасный уровень для Урала 850 см. - По реке Чаган, село Чувашинское - 728 м, общее понижение на сегодня минус 11 см, опасный уровень для реки Чаган - 1280-1300 см. Сброс с Ириклинского водохранилища РФ составляет 15 кубических метров в секунду, свободная емкость 644 миллионов. На всех реках ледостав прошел, только на реке Деркул поселка Белес есть остаточные забереги и в Чижа-1 лед тает на месте, - пояснили в ДЧС ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.