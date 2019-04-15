Иллюстративное фото из архива "МГ" В Исатайский районный суд обратилась жительница с иском против банка второго уровня. Она просила изменить условия договора банковского займа и договора залога, но банк был непреклонен. Тогда стороны обратились в Совет биев при суде. И аксакалы их примирили. - С помощью биев женщина и руководство банка заключили мировое соглашение. Дело прекращено, - обьяснили в суде. О том, изменили ли всё же условия договора займа, умалчивается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.