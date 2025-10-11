В Уральске прошла масштабная экологическая акция в рамках республиканского проекта «Таза Қазақстан». На участке городского парка культуры и отдыха, расположенном у берега реки Чаган, участники мероприятия высадили 50 саженцев хвойных и лиственных деревьев.

В акции приняли участие более 50 человек — представители акимата, волонтёры, студенты и сотрудники различных организаций. С раннего утра они занимались уборкой территории: собирали мусор, очищали листву, приводили в порядок клумбы, аллеи и скамейки. Завершился субботник посадкой новых деревьев, которые станут частью обновлённой зелёной зоны города.

По словам заместителя акима ЗКО Калияра Айтмухамбетова, в этом году только в Уральске планируется высадить около 18 тысяч деревьев. Особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, детских и спортивных площадок, а также прибрежных зон.

В этот же день экологические субботники прошли на 21 площадке города, а также в районах области.

Аким Уральска Мурат Байменов отметил, что значительная часть насаждений в городском парке была высажена ещё более века назад. Поэтому обновление зелёных зон сегодня — не просто традиция, а необходимость.

Главная цель акции — не только озеленение и благоустройство, но и развитие экологической культуры среди жителей. Горожане поблагодарили организаторов за инициативу и отметили, что парк стал заметно чище и уютнее. По их словам, субботник прошёл в дружеской атмосфере: музыка, свежий воздух и командный дух сделали день ярким и запоминающимся.

Организаторы подчеркнули, что работы по озеленению будут продолжены, и пригласили всех желающих присоединиться к будущим экологическим акциям в Уральске и области.