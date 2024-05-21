

Как сообщили в администрации городского парка культуры и отдыха, с 20 мая любимое место отдыха уральцев вновь распахнул свои двери.

Однако руководство парка подчеркнуло, что в данный момент на территории не завершены работы по ликвидации последствий наводнения. В парке проводят ремонт и уборку.

— Однако по многочисленным просьбам горожан парк будет работать в прежнем режиме, — сообщили в администрации.

Горожан, желающих помочь с уборкой просят позвонить по номеру: 31 -05-77 либо написать в личное сообщение в Instagram.

Напомним, от бушевавшей недавно стихии пострадал городской парк культуры и отдыха. Здесь произошел перелив реки Чаган и въезд на территорию со стороны Телецентра был размыт. А во время ледохода стихия повредила пирс.