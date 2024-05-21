В оперативном штабе Атырауской области сообщили, что на заседании с премьер-министром Олжасом Бектеновым с докладом выступил аким Атырауской области Серик Шапкенов. По словам главы региона, в комиссию по оценке жилья в Кульсары поступило 2 727 заявлений, аварийными признаны 1 000 домов.

— На данный момент 500 кульсаринцев уже получили информацию об итогах оценки, жильцы 105 домов согласовали размер компенсаций и подписали договор (аварийные дома – 53, капитальный ремонт – 52 дома). Оценочная группа работает круглосуточно. Работы будут завершены к концу этой недели. Кроме того, с 18 мая в микрорайоне «Болашак» города Кульсары начато строительство 70 домов, планируется построить 150 домов. Ситуация находится под моим личным контролем, — сказал Серик Шапкенов.

Гульфайруз Абирова одна из пострадавших от паводка, её дом уже прошел оценку. Дом женщины признали аварийным.

— 5 апреля мой двор затопило и дом обрушился, он был из саманного кирпича. Специальная комиссия признала его аварийным. Сегодня я получила результат оценки своего имущества, сумма меня вполне устраивает. Выражаю благодарность государству за помощь и поддержку, что нас не оставили нас одних в сложный момент, — поделилась Гульфайруз Абирова.

Другая жительницы Кульсары Айгуль Ихсанова уже приступила к ремонту своего жилища. По словам женщины, в ее доме провели дезинфекцию, а выплаты на ремонт она получила за два дня.

По информации оперштаба в городе работает консультационный центр, где помогают предпринимателям, пострадавшим от паводков, получить возмещение ущерба. Пока от бизнеса поступило 301 заявление.

Между тем, уровень Урала продолжает расти, на 25-м километре трассы Атырау и Индер возводят защитные дамбы вдоль дороги со стороны реки Урал. На данный момент трасса закрыта из-за разлива воды.

— В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по возведению дамбы с привлечением 15 единиц тяжелой техники. Сотрудники департамента полиции обеспечивают движение транспорта,— сообщили в ведомстве.

Также в оперштабе отметили, что разлившуюся воду направили в овраги, старые русла и на один из основных каналов Соколок. Кроме того, в Кульсары на этой недели планируют закончить оценку подтопленного жилья.