20 мая акимат Уральска организовал пресс-тур, на котором журналистам показали, как проводят техническое обследование домов после паводка. Первым в списке оказался дом, расположенный по адресу: садоводческое общество Бирюса, 23. Его владелец Виктор Киверов рассказал, что это их единственное жильё, которое в этом году затопило дважды.

— Мы строили этот дом своими силами семь лет. Заехали только год назад. У нас была в городе однокомнатная квартира, её обменяли на этот участок — 11 соток. Есть дочь, учится в школе. Дом в 160 квадратных метров, — отметил мужчина.

Он рассказал, что в первый раз вода пришла к ним в дом второго апреля. Тогда уровень воды дошёл до окон. После этого они убрались. 17-го апреля началась вторая волна паводка, тогда вода пришла на полметра больше, чем в первый раз.

— Все что было в доме, все пострадало. Ламинат отошёл, техника теперь непригодна, кухонный гарнитур тоже испорчен. Вода поднялась буквально за 1,5 часа. Тогда мы всё бросили и уехали. На сегодняшний день получили лишь компенсацию в 100 МРП. Сейчас водой залит только огород, — сказал Виктор Киверов.

Эксперт по техническому обследовании ТОО «Даумшар» Мейрамбек Идресов провел обследование этого дома и сказал, что техническое состояние — хорошее. Фундамент и стены не повреждены, трещин нет. Испорчены только полы, обои и двери. Дом пригоден для проживания.

— Испорченное имущество будет обследовать другая комиссия. Мы сейчас напишем вывод по поводу ремонтных работ, затем проведут оценку. За обследование одного дома нам платят 40 тысяч тенге. Заявки продолжают поступать. У нас есть фото и видео фиксация выполненных работ. Есть свои критерии по трещинам, по фундаменту и так далее, — рассказал Мейрамбек Идресов.

Он отметил, что у них был такой случай, когда дом начинал разрушаться после технического обслуживания.

— В таких случаях мы снова выезжаем на место и проводим обследование. Саманные дома не проходят через лабораторию. Через неё проходят лишь кирпич, силикат, бетон и фундамент. Саман не относится к строительному материалу, — пояснил эксперт.

Замакима Уральска Жандос Дуйсенгалиев дополнил, что после паводка только по городу поступило 10 тысяч заявлений от пострадавших. Из них есть дублирующие.

— Как вы знаете, сначала мы оплачиваем единовременную помощь. Помимо этого по новым правилам возмещения ущерба и предоставления жилья привлекаем специально аккредитованные компании по техническому обследованию и оценке. Компании уже приступили к обследованию. В первую очередь обследуют дома, где это единственное жилье владельцев. На данный момент более двух тысяч владельцев дачных сооружений и домов являются единственными хозяевами. Шесть компаний по техническому обследованию и оценке жилья мы привлекли из других городов Казахстана, — рассказал Жандос Дуйсенгалиев.

Замакима пояснил, что каждый случай они рассматривают индивидуально.

— У кого-то имеются проблемы с документами. Кто-то построил дом на основании членской книжки дачного сообщества. Есть ситуации, где у владельцев затопленных домов есть доли недвижимого имущества, — отметил заместитель градоначальника.

По его словам, 60% зданий и сооружений до сих пор ещё находятся под водой. Сотрудники ДЧС откачивают воду везде, где это только возможно.

— У нас есть несколько вариантов, выкуп с первичного и вторичного рынка для тех, у кого дома признали аварийными. Также на обсуждении строительство многоквартирных жилых домов. Пока пострадавшие всё это время будут жить в эвакуационных пунктов. Те, кто не согласен с суммой компенсаций, могут обратиться в суд. Все процедуры мы проводим в рамках закона, — заключил Жандос Дуйсенгалиев.

Он отметил, что на сегодняшний день доступ имеется к 800 домам, обследование провели в 300 домах, из них 10 признали аварийными.