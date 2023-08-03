— Ограничения вводятся для обеспечения безопасности работ по обеспечению горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции теплосетей, — пояснили в предприятии.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили, что с 9:00 до 20:00 четвёртого августа горячей воды не будет в квадрате улиц Сатпаева – Достык – Тайманова – Назарбаева, а также в микрорайонах Самал-1, Самал-2 и Самал-3.Жителей просят с пониманием отнестись к неудобствам.