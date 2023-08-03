Преступление произошло третьего августа в доме на улице Школьная. Вызов в полицию о лежащей на полу женщине поступил в 12:56. По данным МВД Казахстана, прибывшие полицейские обнаружили тело 60-летней хозяйки дома. По «горячим следам» задержали подозреваемого 1984 года рождения. Он является сыном погибшей и состоит на учёте в психоневрологическом учреждении. Предположительно, конфликт между сыном и матерью произошёл на бытовой почве. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство»