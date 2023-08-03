В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что распоряжением главы региона освобождён от должности его первый заместитель Ержан Балтаев. Он лишился поста «за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Казахстана». Подробности не сообщаются. С момента вступления в должность в январе этого года он курировал сферы строительства, ЖКХ, промышленности, автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры. Балтаев ранее был председателем правления СПК «Орал», управляющим проектом компании KPOBV, главой управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны. Напомним, 24 июля в социальных сетях распространялась информация о якобы его задержании сотрудниками антикоррупционной службы. Однако в самом Антикоре информацию опровергли.