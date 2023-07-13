— В ходе следствия изобличён в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге государственный аудитор ревизионной комиссии Алматинской области. Взятку он получил за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Талдыкоргана, — говорится в сообщении.

В антикоррупционной службе сообщили, что при расследовании крупных хищений в сфере образования выявили, что преступления совершались при укрывательстве государственных аудиторов. В Жетысу бюджетные деньги похищали путём перечисления на счета «мёртвых душ» и завышения заработной платы работников школ. Деньги в последующем обналичивали и присваивали.Ревизора предали суду. Аналогичный факт установили в Алматинской области. Там руководитель отдела областной ревизионной комиссии получил от бухгалтера отдела образования Карасайского района взятку в сумме одного миллиона тенге за положительные результаты аудиторской проверки. Проводится досудебное расследование. В Туркестанской области изобличён во взяточничестве главный инспектор областной ревизионной комиссии. Её подозревают в получении взятки в размере 26 млн тенге за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Сарыагашского района. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.