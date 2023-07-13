Глава национального центра тестирования Руслан Емелбаев в своём написал, что некоторые педагоги при сдаче экзамена по оценке знаний пользовались уловками.

— Это не вырезки какого-нибудь экшн-фильма. Всё происходило в реальной жизни. Десятого июля по стране стартовала оценка знаний педагогов. Однако кажется, что некоторые учителя пришли, надеясь не на свои знания, а на уловки. Например, в одном регионе за один день были выявлены нарушения у 34 педагогов, так они лишились права сдать тестирование на пять лет, — говорится в сообщении.

Также Руслан Емелбаев говорит, что уловки некоторых учителей «переплюнули» уловки детей. По данным фактам примут меры и передадут в компетентные органы.

— Мы думали, нас после ЕНТ никто и ничто не удивит. Уважаемые педагоги, ваша профессия требует от вас большой ответственности. Потому что будущее всего народа в ваших руках. А такие действия пятнают звание «учителя», — говорит глава центра тестирования.

Напомним, что за период проведения ЕНТ возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 17 человек. За нарушение правил из аудиторий удалили 13 абитуриентов, их результаты также аннулированы.