Детский омбудсмен высказалась о драке с участием казахстанского боксёра
11 июля в социальных сетях распространилось видео, снятое в столичном ТРЦ. В описании говорится, что инцидент произошёл ещё 18 июня. На кадрах видно, как один из посетителей накинулся на мужчину с ребёнком на руках. Пользователи социальных сетей узнали в нападавшем известного казахстанского боксёра Бейбута Шуменова (39-летний регулярный чемпион мира и временный чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе — прим. автора).
12 июля заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев подтвердил, что на кадрах действительно именитый спортсмен.
Сам Шуменов написал в , что конфликт произошёл из-за детей. По его словам, его восьмилетнего сына на детской площадке ударил другой ребёнок.
— Я подошел к этому мужчине, чтобы уточнить, он ли отец этого ребёнка и спросил у него: твой ли сын, который ударил моего сына. В ответ он агрессивно ответил: Да, ударил и что? Что ты мне сделаешь?!... — написал боксёр.
Он извинился перед малышом, который был на руках у мужчины.
Детский омбудсмен Динара Закиева на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию.
— Обратилась в МВД о необходимости учесть факт, что своими действиями лицо, совершившее преступное деяние, подвергло опасности жизнь и здоровье ребёнка, находившегося на руках у отца (потерпевшего). В данном случае считаю необходимым привлечь лицо к ответственности дополнительно по ещё одной статье – 115 УК РК «Угроза». В целом, считаю в любой ситуации мы — взрослые должны думать о детях, — написала Закиева.
В пресс-службе МВД Казахстана следом сообщили, что расследование продолжается по статье 293 УК РК (Хулиганство), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
