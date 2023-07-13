В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что в ЗКО ведётся досудебное расследование в отношении представителей компании World Money. Их подозревают в создании и руководства финансовой пирамидой.
— Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров. С января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков, — рассказали в АФМ.
Деятельность компании удалось пресечь, расследование продолжается.
— Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков, — отметили в агентстве.