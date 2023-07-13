— Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая доставлена в больницу, — пояснили в ведомстве.

ДТП произошло 13 июля в 8:30 недалеко от посёлка Пойма Теректинского района. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, неизвестный водитель сбил женщину, когда она стояла на обочине дороги.Полицейские разыскивают водителя. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что 53-летнюю женщину обследуют врачи. Она госпитализировала в городскую многопрофильную больницу в отделение нейрохирургии. Состояние оценивается как средней степени тяжести.