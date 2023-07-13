Общественник из Атырау Рустем Баязиев на своей странице в Facebook опубликовал записи с камер видеонаблюдения, сделанные в комнате для девочек детского дома «Шанырак».

На кадрах отчётливо видно, как за кухонным столом вместе с воспитанницами сидит молодой мужчина и о чём-то разговаривает. По словам Баязиева, руководство детского дома так и не дало внятного ответа по поводу личности мужчины и причины его нахождения в детском доме.

– Записей полностью не было, только 13 дней сохранились, а как минимум должно быть 30 записей за 30 дней. Когда мы были в акимате, спросили — кто был на видео? И Динара Болатовна (уполномоченный по правам ребёнка — прим. автора) ответила нам, что это якобы человек из комитета национальной безопасности. Я не верю в это. Как такое может твориться в час ночи в закрытом объекте? И человек видать не первый день там, прям как у себя дома сидит с поднятой ногой. Я не успел заснять как он там маленькую девочку трогал за руки, конкретно своими глазами видел, — написал Баязиев.

Напомним, уполномоченная по правам детей Динара Закиева выехала в Атырау после инцидента с плачущим на видео воспитанником этого детского дома. Она провела анонимный опрос среди детей и изучила записи с видеокамер.

— Были установлены следующие нарушения: рукоприкладство со стороны двоих воспитателей, дети большую часть времени в кухонном помещении проводили сами, конфликты между некоторыми воспитанниками, нахождение чужого взрослого в доме, сохранность записей с видеокамер и другие нарушения. Передана информация заместителю акима области и будет направлена в прокуратуру. В целом, дети были открыты к разговору, рассказали мне кем хотят стать в будущем, поделились своими переживаниями. Записали мой номер, чтобы переписываться, — написала тогда Закиева.

В детском доме скоро назначат нового директора, увеличат количество камер и подключат их к управлению образования для постоянного контроля.

К слову, это не первый скандал в «Шаныраке». В конце февраля правозащитница Дина Тансари сообщила, что на телефон доверия обратился воспитанник детского дома. 16-летний подросток пожаловался на побои. Директор учреждения называла обвинения ложными. Первого марта её отстранили от занимаемой должности на время следствия.

Сейчас в​ шести жилых домах деревни проживают более 50 детей в​ возрасте​ от трёх до 18 лет.