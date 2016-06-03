Государство должно быть подотчётным обществу, а не наоборот - Назарбаева
В правительстве обсудили работу и перспективы недавно созданной госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает informburo.kz. Фото с сайта today.kz
Как сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана, в ходе расширенного заседания правления организации под председательством заместителя премьер-министра РК Дариги Назарбаевой было рассмотрено текущее состояние дел и перспективные задачи недавно созданной госкорпорации "Правительство для граждан".
"Уже свыше 70% государственных услуг граждане могут получить через госкорпорацию "Правительство для граждан". Качество, комфорт, максимальное упрощение для граждан должны быть основными приоритетными направлениями развития госкорпорации", - цитирует сайт вице-премьера.
Назарбаева подчеркнула, что "инициативы в прозрачности предоставления услуг, сокращении административных барьеров должны реализовываться в контексте подотчётности государства обществу, а не наоборот".
По данным НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в новой структуре в настоящее время объединены 530 госуслуг, которые оказываются населению по принципу "одного окна". Также определены ещё 53 новых услуг для передачи в госкорпорацию и в ближайшем будущем казахстанцы смогут получать через фронт-офисы госкорпорации "Правительство для граждан" 583 услуги.
"Создана обширная сеть фронт-офисов - 479 по всей стране, в которых ежедневно обслуживаются тысячи граждан. Отработаны механизмы взаимодействия с населением. К единому графику приведена работа всех фронт-офисов – на график работы ЦОНов с 9.00 до 20.00 перешло большинство отделений ГЦВП", - сообщили в госкорпорации.
На заседании проинформировали, что на безбарьерное обслуживание переведены 143 фронт-офиса ГЦВП, а также идёт работа по переводу оставшихся 78.
Как сообщается на сайте, в госкорпорации планируют совершенствование оказания государственных услуг, использование передовых технологий и решений, снижение административных барьеров при получении государственных услуг, переход от принципа "одного окна" к принципу "одного заявления". Изучается и сокращение пакета документов для получения госуслуг и времени их оказания. Также большинство социально значимых услуг граждане получают в госкорпорации по принципу "одного окна".
В госкорпорации считают, что такой подход способствует противодействию коррупции, сокращению ненужных административных барьеров и перечня запрашиваемых документов. Таким образом, в "Правительстве для граждан" считают, что процесс оказания услуг стал более прозрачным, а сроки их оказания сокращены.
Отметим, что в ходе заседания было обсуждено успешное проведение реорганизации чётырех РГП, вошедших в госкорпорацию "Правительство для граждан" – Центр обслуживания населения, Научно-производственный центр земельного кадастра, Центр по недвижимости и Государственный центр по выплате пенсий, объединившей в единой структуре более 20 тыс работников.
"Несмотря на сложный процесс реорганизации, ухудшение работы по оказанию государственных услуг не допущено, а работа структурных подразделений ни на один день не была остановлена", - информирует сайт.
В заседании также приняли участие Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, депутаты Парламента Республики Казахстан, ответственные работники государственных органов, а также работники Госкорпорации.
Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" было создано в рамках реализации "Плана Нации – 100 конкретных шагов".
