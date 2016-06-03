Суд №2 Казталовского района рассмотрел уголовное дело в отношении бухгалтера детского сада села Жалпактал Казталовского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов дела стало известно, что Кутушева, работая бухгалтером в детском саду, злоупотребив своими должностными полномочиями, похитила со счета детского сада 288 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе областного суда. - На суде подсудимая вину признала. Суд признал Кутушеву виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 ч.2 п.3 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно,и лишением права заниматься деятельностью в бухгалтерско-финансовой сфере до 3 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.