Теперь все сведения о компаниях, зарегистрированных в Казахстане можно найти на одном сайте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_2903 По словам заместителя председателя правления национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Тулемиса ШОТАНОВА, создание электронной карты развития предпринимательства позволит сэкономить время при поиске производителя того или иного товара. - На сайте businessmap.kz предприниматели увидят информацию по всем регионам Казахстана об экономике, природно-климатических условиях, минерально-сырьевой базе, инфраструктуре, специализации, кластерах, транспортно-логистических центрах, предпринимательском потенциале, рынках сбыта и многое другое, - пояснил Тулемис ШОТАНОВ. - На сегодняшний день карта действует на двух языках - на русском и английском. В скором времени она будет переведена и на государственный язык. Кроме того, для привлечения иностранных инвесторов планируется перевод и на китайский язык. Также заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" отметил, что зайдя на сайт можно увидеть всю историю госсакупок того или иного предприятия. Все его контакты, сферу деятельности и всю необходимую информацию. - В данном проекте представлены только те компании, которые что-то производят. К примеру, если вбить в поисковик слово песок или же молоко, то выйдут все компании, которые занимаются этим производством в нужном вам регионе, - сообщил Тулемис ШОТАНОВ. - Немаловажным плюсом является и то, что теперь не надо будет часами сидеть в интернете, чтобы найти нужную информацию о предприятиях вашей области. Фото Медета МЕДРЕСОВА