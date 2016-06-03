Самый высокий балл 122 в нашем регионе набрали ученицы из Чингирлауской СОШ Айнур Есенова и СОШ №7 Диана Блялова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ent (4) Руководитель отдела управления образования ЗКО Светлана ТЕМИРГАЛИЕВА сообщила, что в первом потоке ЕНТ сдавали 1305 выпускников 11 классов. - Из 71 претендента на звание "Алтын белгі" свои знания подтвердили 50%. Из 27 выпускников, которые претендовали на аттестат со знаком отличия необходимый балл набрали 40%. Более 100 баллов набрали 21,3% от общего количества учеников. Не преодолели пороговый балл - 9% сдающих в первом потоке, - рассказала Светлана Темиргалиева. Также стало известно, что 611 учеников от общего количества сдающих в первом потоке ЕНТ проходили в ЗКГУ имени М. Утемисова. Из них 31 ученик не явились на тестирование. Нужно отметить, что о результатах первого потока ЕНТ городов Астаны и Алматы республиканские сайты сообщили с утра. Получить информацию о результатах ЕНТ в Уральске оказалось сложнее. В управлении образования ЗКО пояснили это тем, что еще ведется подсчет.