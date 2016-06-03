Первый заместитель премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев подвел итоги выездного заседания Комиссии по земельной реформе в Акмолинской области, сообщается на сайте премьер-министра РК, сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта privatization.sk.kz Фото с сайта privatization.sk.kz - Ни один вопрос не останется в стороне, без рассмотрения. Мы их все систематизируем, соберем, и по направлениям будем рассматривать, - сказал Сагинтаев по итогам первого выездного заседания Комиссии в регионах. Он отметил, что представители Акмолинской области, участвующие в заседании, высказали свое мнение, задали все интересующие их вопросы. В их числе - вопросы, касающиеся продажи земли, аренды иностранным гражданам и др. - Состоялся открытый разговор (…) Заседание шло четыре часа, выступило более сорока человек. Подключили в селекторном режиме все районы области. В районах также высказались все желающие. Всего в работе заседания сегодня приняло более 250 человек. Конечно, когда слышишь вопросы, предложения людей в регионах, у них, помимо вопросов, которые волнуют всех, есть масса вопросов, которые находятся на поверхности. В основном, это вопросы социальной сферы, сельской инфраструктуры, мелкие, частные вопросы, например, о выпасе скота и т.д. Они могут быть непонятны городским жителям, но для сельчан они первоочередные, - отметил первый вице-премьер. Напомним, в ходе предыдущего заседания Комиссии, 28 мая, было объявлено о том, что ее члены отправятся в регионы республики для разъяснения и информирования населения по вопросам земельной реформы. - Наша задача - донести до людей все предложения и мнения. Следующее заседание нашей Комиссии предлагаю начать на выездных встречах в регионах. Нужно создать подгруппы и выезжать. (…) Надо запланировать несколько выездов в этом месяце, а в августе уже прийти к окончательным решениям, обобщить все поступившие предложения в регионах. Начать работу надо с близлежащих областей, - отмечал ранее Сагинтаев.