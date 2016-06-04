Ученица гимназии поселка Каратобе Каратюбинского района ЗКО Акнур БЕРКЕНОВА набрала 125 баллов на ЕНТ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ent 3 potok (7) Сегодня, 4 июня, в Уральске проходит последний, третий поток ЕНТ. Тестирование сдают также в двух пунктах - ЗКГУ имени М. Утемисова и ЗКАТУ имени Жангир хана - школьники городских школ, а также школ Зеленовского района. Перед собравшимися школьниками во дворе ЗКГУ выступил ректор этого вуза Асхат ИМАНГАЛИЕВ. Он пожелал ребятам удачи. Затем выпускников проверяли металлоискателями на предмет шпаргалок. Нужно отметить, что некоторые из них пытались пронести телефоны, но они были обнаружены и изъяты. На что только не идут школьники, лишь бы пронести шпаргалку. Так, в этот день было изъято несколько сотовых телефонов, завернутых в одну, а иногда и несколько резиновых перчаток. Хотелось бы развенчать миф о том, что можно пронести сотовый в резиновой перчатке: нет, нельзя, металлоискатель его обнаружит. Кроме телефонов были обнаружены также и бумажные шпаргалки. По словам руководителя отдела управления образования по ЗКО Светланы ТЕМИРГАЛИЕВОЙ, сегодня, 4 июня, тестирование сдают 783 выпускника. Из них 50 человек претендуют на знак "Алтын белгі" и 19 - на аттестат особого образца. - По итогам первых двух потоков ЕНТ, которые прошли 2 и 3 июня, 125 баллов набрала выпускница гимназии поселка Каратобе Акнур БЕРКЕНОВА, - рассказала Светлана ТЕМИРГАЛИЕВА. - За эти два дня тестирование сдали 2566 выпускников. Из них 434 ученика набрали более 100 баллов, а вот пороговый уровень - 50 баллов - не преодолели 12%. Из 142 претендентов на "Алтын белгі" подтвердили свои знания 54% выпускников. Из 55 претендентов только 25% получат аттестат особого образца. Однако тем выпускникам, которые не смогли преодолеть пороговый уровень, не стоит расстраиваться. Они смогут пересдать тестирование в августе, либо будут зачислены в вуз, а ЕНТ смогут сдать зимой. ent 3 potok (2) ent 3 potok (3) ent 3 potok (4) ent 3 potok (5) ent 3 potok (6)   ent 3 potok (8) ent 3 potok (9) ent 3 potok (10)   ent 3 potok (1) ent 3 potok (11) ent 3 potok (12) ent 3 potok (13) ent 3 potok (14) ent 3 potok (15) ent 3 potok (16) ent 3 potok (17) ent 3 potok (18)   DmmhmzLUd9Y   Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА