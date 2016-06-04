Новая колония строгого режима рассчитана на 680 человек, однако пока отбывать наказание там будут 110 заключенных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". koloniya3 Практически сразу после открытия в режимном учреждении провели день открытых дверей для родственников заключенных. С утра на проходной в колонии было многолюдно. Люди с полными пакетами продуктов терпеливо ждали своей очереди, чтобы увидеться со своими родными. - Это мероприятие мы проводим впервые, чтобы у осужденных и их родителей было налажено взаимодействие. Это позволяет осужденным осознавать все то, что с ними происходит. У каждого из них есть намерение побыстрее выйти на свободу, чтобы быть со своими родными и близкими рядом, - говорит заместитель начальника РУ 170/3 по общим вопросам Василий ВИЗГАЛИН. По правилам режимного учреждения посещать заключенных могут лишь самые близкие родственники. Женщины, которые являются гражданскими женами заключенным, возмутились тем, что их не пустили к мужьям, более того, даже передачу не приняли. - У меня здесь находится гражданский муж. Мне позвонили, сказали, что день открытых дверей. Я приехала с поселка, отпросилась с работы, а теперь мне говорят, что нельзя, потому что мы не расписаны и детей у нас общих нет, - возмущается жительница ЗКО Галина ХОРОШКИНА. Новая колония рассчитана на 680 человек, но сегодня в ней содержатся лишь 110 заключенных, осужденных по тяжким и особо тяжким преступлениям. В камерах отбывают наказание по 4-6 человек, в свободное время они могут смотреть телевизор или играть в настольные игры. Трудятся здесь всего 2 часа в неделю. - До этого я отбывал наказание в колонии барачного типа в Мангыстауской области, а здесь покамерная система, это для нас непривычно. Но администрация объясняет нам весь порядок, - рассказал осужденный Ильдар МУХАМЕДГАЛИЕВ. koloniya2 koloniya4   koloniya1 koloniya5 koloniya6 Виктор МАКАРСКИЙ