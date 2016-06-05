Фото из архива "МГ" Глава региона посетил ТОО «Калининское», КХ «Киргенев», КХ «Журавлев» и КХ «Хайруллин». Главы крестьянских хозяйств рассказали, что весна была хорошей и они надеются получить неплохой урожай. Несмотря на то, что наш регион относится к зоне рискованного земледелия, сельчане говорят, что в пахотных землях хорошие запасы влаги, благодаря которой озимая рожь на полях поднялась почти в рост человека. Аграрии рассчитывают собрать по 30-­40 центнеров с гектара. Между тем, руководители крестьянских хозяйств обратились к акиму области со своими просьбами и проблемами. В первую очередь аграрии просили рассмотреть вопрос об увеличении погектарных субсидий на озимую пшеницу, а также подняли вопрос о нехватке кадров.