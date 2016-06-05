По словам очевидцев, перестрелка началась сегодня, 5 июня, после двух часов дня. Сначала злоумышленники ограбили оружейные магазины в районе Спутника, в 5 микрорайоне и по ул. Жанкожа батыра, сообщает "Диапазон". gnL0_Rw8ge8 По неофициальным данным, мужчины лет 24-30 начали захват заложников у военной части, также были нападения на Илекский отдел полиции, в районе Областной Филармонии, 5 мкр. В результате пострадали два человека. По некоторым данным, полиция задержала нескольких злоумышленников. Сейчас полиция оцепила весь район, начиная от Есет батыра до Жилгородка, а также в районе Жанкожа батыра. Идет массовая эвакуация людей из Мега и Сити-центра, закрываются крупные магазины, торговые центры, киоски и рынки. В городе отключен интернет и сотовая связь работает ограниченно. По местному каналу "Рика ТВ" идет бегущая строка: "Вниманию населения города Актобе! В связи с проведением контртеррористической операции просим оставаться в помещениях и ограничить движение по городу". Между тем, жители города в соцсетях оповещают друг друга, чтобы люди не выходили на улицу в ближайшее время. 444 555 2222 8888 33333 1111       Фото очевидцев