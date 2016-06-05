Официальный представитель МВД Алмас Садубаев дал комментарий по ситуации в Актобе, сообщает Tengrinews.kz. 444 - В ДВД Актюбинской области поступило сообщение о нападении неизвестных лиц на оружейный магазин "Паллада". Стало известно о нападении на другой оружейный магазин и воинскую часть Нацгвардии. В ходе нападения убит продавец магазина "Паллада и один человек ранен. В воинской части при отражении нападения погиб офицер и один военнослужащий-контрактник. Три военнослужащих ранены, - сообщил Садубаев. По информации МВД принятыми мерами один из нападавших задержан, трое убиты, один ранен. - Сейчас несколько преступников заблокированы , нескольким нападавшим удалось скрыться, - заявил Садубаев. Ранее сообщалось, что в нескольких районах Актобе идет перестрелка. По предварительным данным и словам очевидцев, спецоперация, детали которой пока неизвестны, проходит сразу в трех районах - в пятом микрорайоне, в районе Филармонии и оружейного магазина "Паллада". По некоторым данным, в результате перестрелки в Актобе пострадали более 20 человек.