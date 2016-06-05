Абоненты получают соответствующую рассылку от своих операторов мобильной связи, передает informburo. 33333 "05.06.16zh. Aktobe kalasynda terrorizmge karsi operaciaysi otkizu, terroristik kauiptiliktin kizil dengei belgilengen 05.06.16g. v g. Aktobe provoditsya antiterroristicheskaya operaciya, ustanovlen krasni uroven terroristicheskoi opasnosti", - такое сообщение получают актюбинцы на свои мобильные телефоны. Красный уровень террористической опасности, согласно международной классификации, является критическим и объявляется при наличии информации о совершённом террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. Между тем, в сети распространяется запись с камер видеонаблюдения одного из магазинов по улице Есет батыра вблизи оружейного магазина «Паллада», на котором видно, что по улице бегут 15-20 вооруженных людей. Стоит отметить, что достоверность данного видео не установлена. Напомним, сегодня, 5 июня, сразу в трех районах Актобе произошла перестрелка. В МВД РК сообщили, что в городе объявлен режим антитеррористической операции. Задержать удалось не всех бандитов. "Сообщение о захвате оружейного магазина "Паллада" поступило в 15.45 по времени Астаны. В 16.45 стало известно, что захвачен оружейный магазин "Пантера", совершено нападение на расположение воинской части Национальной гвардии", - рассказал Алмас Садубаев, представитель пресс-службы МВД РК. По официальной информации МВД РК, шесть человек в ходе спецопераций погибло. В их числе военнослужащие, продавец магазина "Паллада" и трое захватчиков. Zu-kHUmYwz0