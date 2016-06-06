37-летний военнослужащий-контрактник Берик Калиев, погибший героической смертью при нападении на воинскую часть 6655 в Актобе, родом из Жанибекского района ЗКО, сообщает Tengrinews.kz. 33333 По словам двоюродной сестры погибшего Жанар Бигимбетовой, его хотят похоронить в Жанибекском районе ЗКО, откуда он родом. У Берика остались четверо детей и супруга. Ранее военнослужащие Нацгвардии выразили соболезнование родным погибших. - Мы искренне скорбим по погибшим и выражаем соболезнования родным и близким. Считаем, что они погибли героями. Мы потрясены событиями в Актобе и заявляем, что безнаказанными никто не останется. Наши войска предназначены для борьбы с актами терроризма. Мы продолжим борьбу с терроризмом, и виновные в гибели наших сослуживцев будут наказаны в законном порядке, - заявил заместитель командира войсковой части 5512 в Павлодаре Денис Ча. - Наши коллеги из войсковой части 6656 Актобе показали, что военнослужащие всегда готовы защищать нашу родину и граждан и в любую минуту отразить нападение врага, - сказал он. Добавим, что для нападения на воинскую часть преступники захватили маршрутный автобус. Высадили водителей и пассажиров, а затем автобусом протаранили ворота, где, проникнув на территорию, открыли беспорядочную стрельбу, убив троих и ранив шестерых военнослужащих. Дежурным караулом была пресечена попытка дальнейшего проникновения на территорию части. А затем совместно с прибывшим нарядом полиции один преступник был уничтожен, еще один ранен и задержан. Всего в ходе проведения антитеррористической операции в Актобе уничтожены четыре преступника, семеро задержаны, из них двое ранены.