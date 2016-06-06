Сегодня утром в районе Нур-сити были слышны выстрелы. Об этом местные жители сообщили журналистам в телефонной беседе, сообщает  informburo.kz. 1111 По их словам, стрельба началась примерно час назад. Никаких подробностей пока нет. Полиция ничего не комментирует. Ночью в старом центре города (район Курмыш) также были слышны выстрелы. Об этом очевидцы рассказали корреcпонденту издания. Ранее аким Актюбинской области призвал местных жителей проявить бдительность и в случае обнаружения подозрительных лиц обращаться в полицию. Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев заверил горожан, что ситуация в Актобе стабильна. Но в то же время призвал местных жителей к бдительности. В случае обнаружения подозрительных лиц необходимо звонить по номеру "102". Нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. По официальной информации МВД РК, при вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада», преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин "Пантера" террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. Однако в результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. Затем преступники захватили маршрутный автобус и протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Однако дежурный караул вместе с нарядом полиции дали террористам отпор, в результате чего один бандит был уничтожен, а ещё один ранен и задержан. Всего в ходе антитеррористической операции уничтожено четыре боевика, семеро задержаны. В городе объявлен режим антитеррористической операции. Полиция сообщает, что некоторым нападавшим удалось скрыться. В полиции предполагают, что налётчики являются приверженцами нетрадиционных религиозных течений. Жителей города напугали звуки выстрелов. В социальных сетях тут же стали появляться фото и видео с мест ЧП. В городском отделе образования сообщили, что сдача ЕНТ пока не отменяется. А информацию о вылете военно-транспортного самолёта в Актобе подтвердилась.