У магазина "Арсенал" на ул. Досмухамедова с вечера 5 июня дежурит патрульная машина со включенными проблесковыми маячками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". magazin (2) Кроме того, сотрудники полиции не разрешают водителям парковать автомобили поблизости. Магазин "Оружейный двор" также закрыт. Как сообщает Tengrinews.kz, кроме Уральска оружейные магазины закрыты в Алматы, Астане, Актау, Атырау и Актобе. В этих городах возле оружейных магазинов также дежурят сотрудники полиции. Напомним, нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. По официальной информации МВД РК, при вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада», преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин "Пантера" террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. Однако в результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. В городе объявлен режим антитеррористической операции. Полиция сообщает, что некоторым нападавшим удалось скрыться. В полиции предполагают, что налётчики являются приверженцами нетрадиционных религиозных течений. В городском отделе образования сообщили, что сдача ЕНТ пока не отменяется. А информацию о вылете военно-транспортного самолёта в Актобе подтвердилась. Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА