По подозрению в совершении разбойных нападений на оружейные магазины в Актобе задержаны ещё пять человек, сообщает informburo.kz. Фото очевидцев Фото очевидцев - При проведении поисковых мероприятии возле магазина "Паллада" сотрудниками полиции задержаны по подозрению в причастности к этим преступлениям 5 человек, которые доставлены в Заводской отдел полиции, - сообщает директор департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев. - В ходе ночных оперативно-поисковых мероприятий при задержании и оказании сопротивления сотрудникам полиции были ликвидированы еще 5 преступников и 2 задержаны. У преступников, изъята большая часть похищенного оружия. Личности всех преступников, причастных к совершению разбойных нападений, установлены. Принимаются меры по их розыску и задержанию, сообщила пресс-служба МВД. В Актюбинской области введен режим контртеррористической операции. - На усиленный вариант несения службы переведен весь личный состав органов внутренних дел страны. Обстановка в городе Актобе стабильная, предприятия и общественный транспорт работают в обычном режиме, - сообщил официальный представитель министерства внутренних дел.