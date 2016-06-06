Фото с сайта informburo.kz - Следствие располагает данными, что господин Тулешов ранее вел подготовительную работу, а с прошлого года предпринимал конкретные шаги по подготовке к насильственному захвату власти. План его действий предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем создания очагов напряженности, организации акции протеста и массовых беспорядков, - заявил представитель пресс-службы КНБ Руслан Карасев. Известный бизнесмен Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. При обыске по месту жительства и на рабочем месте были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, наркотическое вещество и литература. Вместе с бизнесменом были задержаны еще три человека. - Достоверно установлено, что акции протеста должны были состояться несколько раньше. Однако в связи с задержанием Тулешова сроки были самостоятельно скорректированы непосредственно организаторами акции, один из которых уже задержан. Органами следствия проводятся разбирательства по финансированию инспирированных акций протеста и в других регионах Казахстана. Уже находясь в условиях следственного изолятора, Тулешов пытался воспользоваться сложившейся ситуацией в стране и организовать в мае 2016 года массовые беспорядки в городе Сарыагаш Южно-Казахстанской области. Для реализации своих планов Тулешов вел целенаправленный поиск сторонников среди бывших и действующих высокопоставленных лиц правоохранительных органов, а также командования отдельных частей вооруженных сил страны, - заявил спикер. По его словам, одновременно органами комитета национальной безопасности изъято из схронов и тайников значительное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые господин Тулешов планировал использовать для реализации своих преступных намерений. - В минувшие выходные в городах Астана, Алматы и Шымкент сотрудниками комитета национальной безопасности задержан ряд сообщников Тулешова. В их числе - бывший первый заместитель генерального прокурора Казахстана, бывший член Конституционного совета РК, государственный советник юстиции второго класса Ильяс Бахтыбаев, бывший начальник ДВД Южно-Казахстанской области, генерал-майор Хибратулла Доскалиев, бывший первый заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской, полковник полиции Сакен Айтбеков, командиры войсковых частей 35 848 и 55 652 Регионального командования Юг Министерства обороны РК, полковники Бекзат Жумин и Кайрат Пернебаев соответственно указанные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сказал он.