Аким ЗКО поручил усилить меры безопасности в регионе
Руководители правоохранительных органов региона, управлений и акимы районов доложились о предпринимаемых мерах безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 6 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ провел селекторное совещание по усилению мер безопасности на территории области в связи с прошедшими событиями в соседнем Актобе.
Представители силовых структур доложили о том, что в области ситуация стабильная, правоохранительные органы работают в усиленном режиме.
Руководитель управления по делам религии ЗКО и главный имам области отметили, что усиленно проводят разъяснительную работу во время священного месяца Рамазан.
Местной полицейской службе поручили обеспечить безопасность во время организации массовых мероприятий.
Далее аким Жанибекского района Наурызбай Карагойшин рассказал о том, что встретился с родственниками Берика Калиева.
- Выражаю соболезнования семье, родным и близким Берика Калиева, погибшего при нападении террористов на воинскую часть 6655 в городе Актобе. Он мужественно и с честью исполнил свой служебный долг, защищая мир и спокойствие казахстанцев. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с его семьей. Гибель Берика - невосполнимая утрата, добрая память о нем будет жить в сердцах всех, кто его знал. Подвиг Берика Калиева войдет в историю, мы благодарны ему, и он будет всегда жить в нашей памяти, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ.
Напомним, военнослужащий-контрактник Берик КАЛИЕВ - уроженец Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Он погиб при нападении террористов на воинскую часть 6655 в городе Актобе, у него остались четверо детей и супруга. Нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. По официальной информации МВД РК, при вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада», преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин "Пантера" террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. Однако в результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. Затем преступники захватили маршрутный автобус и протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Однако дежурный караул вместе с нарядом полиции дали террористам отпор, в результате чего один бандит был уничтожен, а ещё один ранен и задержан. Всего в ходе антитеррористической операции уничтожено четыре боевика, семеро задержаны.
В городе объявлен режим антитеррористической операции.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!