В больницу Актобе поступают пострадавшие с огнестрельными ранениями, сообщает informburo.kz. Фото очевидцев Фото очевидцев Вооруженное нападение произошло 6 июня в районе 13 часов по Астане. Об этом стало известно из источника в полиции. При этом, к какому подразделению относится раненый, не уточняется. Стало известно лишь, что перестрелка произошла на трассе областного значения Актобе-Акжар-Родниковка. В МВД РК сообщили, что пока нет никакой информации. Известно, что в городе введён комендантский час. Очевидцы сообщают, что проводится досмотр автомобилей, направляющихся в сторону посёлка Акжар, где проводится спецоперация. Акжар – село в Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Каргалинского сельского округа. Находится на берегу реки Бутак примерно в 10 км к северо-востоку от центра города Актобе. Тем временем в больнице Актобе подтвердили поступление двоих раненых. Они были доставлены сегодня. Сейчас их оперируют. Полицейские это или военные - врачи не уточняют. - Сколько поступило конкретно - не могу сказать, потому что они продолжают поступать. Сейчас их считать - это же не овцы. Сейчас, говорю, поступило несколько пациентов. Остальные комментарии потом. Есть огнестрельные ранения, есть дробовые. Многие обслуживаются амбулаторно. Есть и тяжелые больные. Они получили соответствующее лечение. Мы работаем в штатном режиме, - сообщил главный врач БСМП Рахимжан Арыстан. В городе с 5 июня объявлен красный режим опасности. Теракт в Актобе произошёл в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. Неизвестные напали на воинскую часть и оружейные магазины. В магазине "Паллада" преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили троих полицейских. Спустя некоторое время, при налёте на магазин "Пантера", террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. В результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. После преступники захватили маршрутный автобус которым протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу. В результате были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Дежурный караул вместе с нарядом полиции дали террористам отпор, в результате чего один бандит был уничтожен, ещё один ранен и задержан. 5 июня в ходе антитеррористической операции было уничтожено четыре боевика, семеро задержаны. В городе объявлен режим антитеррористической операции. Полиция сообщает, что некоторым нападавшим удалось скрыться. По версии МВД РК, налётчики являются приверженцами нетрадиционных религиозных течений. По информации Министерства внутренних дел РК, личности преступников установлены, пятеро террористов убиты.