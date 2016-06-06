Сегодня, 6 июня, в Уральском городском суде состоялся процесс по делу Андрея ЖУКОВА, который 6 апреля в поселке Коминтерн сбил троих пешеходов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с личной страницы Марии Макаренко
По словам подсудимого Андрея ЖУКОВА, 6 апреля у него родился сын, именно поэтому он стал распивать спиртное.
- Днем 6 апреля я проводил детей своей гражданской жены в школу. Она в этот момент находилась в роддоме. Позже соседка мне сказала, что у меня родился сын. Но у него были некоторые проблемы со здоровьем. Я расстроился и поехал в больницу. К жене меня не пустили, потому что она еще находилась под наркозом. Выйдя из больницы, я отправился в церковь. Потом по дороге домой я зашел в магазин за продуктами и купил водки, - сообщил подсудимый. - Придя домой, я выпил стакан водки и решил поставить свою машину в гараж.
Как рассказал Андрей ЖУКОВ, он вышел из дома и поехал в сторону своего гаража, который находится в Коминтерне.
- Я ехал со скоростью не больше 40 км/ч. Повернув с улицы Жангир хана на улицу Свободную, застрял в грязи на обочине. В тот момент когда я выехал из грязи, меня ослепил свет встречной машины, и я увернулся от столкновения с ней и наехал на пешеходов, которые шли по правой стороне дороги. Я не понял, как это все произошло. Я проехал несколько метров и остановился. Повернулся назад и увидел кричащую женщину. Она постоянно повторяла только одно слово "Убил". В тот момент я еще не осознавал, что задавил девочку. Около машины лежала детская курточка, я поднял ее и положил на капот. Потом подошел какой-то мужчина и стал искать ключи от машины, но я их отдал добровольно. Потом меня начали бить. Кто именно, я не могу сказать. Я прибывал в состоянии шока. Я знаю, что мне нет оправдания, но я все-таки прошу Марию (маму погибшей девочки - прим. автора)простить меня, - пояснил подсудимый.
Также в суде была допрошена подруга Марии МАКАРЕНКО, которая в тот вечер вместе с ней и маленькой Викой была сбита подсудимым.
- Мы шли в двух метрах от дороги по улице Свободной. Когда мы только свернули в поселок, то увидели автомобиль, который забуксовал на ровном месте. Пройдя большое расстояние, Маша мне сказала, мол, надо ближе к домам прижаться, и в этот момент меня сбило с ног. Я резко встала и поняла, что Вики рядом нет. Увидела в метрах 50 от нас машину, которая врезалась в столб, а сзади машины лежала наша девочка. Я подбежала к ней. В тот момент она была вся в крови и грязи. Затем к нам подбежала Маша и попросила сходить меня за своим братом. В это время водитель пытался скрыться, но люди, которые сбежались на наши крики, не дали ему скрыться, - рассказала подруга потерпевшей Мария МАНАКОВА.
Между тем, мужчина, рядом с домом которого случилась трагедия, рассказал, что водитель долгое время не выходил из машины и не пытался помочь.
- Я сидел дома и услышал какой-то неестественный хлопок и женские крики. Я вышел и увидел машину, которая врезалась в столб рядом с моим домом. Я подошел к машине, заглянул в салон, там сидели двое детей. Я спросил, все ли у них нормально. Они ответили, что с ними все хорошо. Потом рядом с дорогой я заметил какой-то комок грязи. Оказалось, это была маленькая девочка, которую на капоте протащил водитель. Кричащая женщина подняла ребенка, но она была уже как тряпка, видимо, все кости были переломаны, - заявил свидетель.
Кроме того, потерпевшая сторона запросила моральную компенсацию в размере 1,5 млн тенге и материальный ущерб. В начале процесса подсудимый признал свою вину и иск в полном объеме. Однако после перерыва, когда потерпевшая сторона отказалась идти на примирение сторон, Андрей ЖУКОВ сказал, что согласен выплатить только 500 тысяч в качестве морального и 300 тысяч материального ущерба.
В своей речи на прениях сторон прокурор Баглан БЕЛЬГИБАЕВ запросил для подсудимого 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения и лишение водительского удостоверения сроком на 5 лет.
К слову, согласно заключению судмедэкспертизы, малолетняя Викторя ТОЛКАЧЕВА скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы и перелома шейных и грудных позвонков, отрыва нескольких позвоночных дисков с последующим внутренним кровоизлиянием.
Напомним
, 6 апреля 2016 года примерно в 20.00 часов пьяный водитель сбил трех пешеходов. От полученных травм 3-летняя Виктория ТОЛКАЧЕВА скончалась на месте.