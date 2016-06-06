По итогам ЕНТ, прошедшего со 2 по 4 июня в ЗКО, из 192 претендентов на "Алтын белгі" только 89 человек смогли подтвердить свои знания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ent 3 potok (7) Руководитель отдела управления образования ЗКО Светлана ТЕМИРГАЛИЕВА сообщила, что ЕНТ по области сдали 3322 школьника, всего в этом году 11 класс оканчивают 3514 учеников. - 94 выпускника не явились на сдачу ЕНТ, из них 22 - это победители международных олимпиад и научных проектов, - рассказала Светлана ТЕМИРГАЛИЕВА. - Из 192 претендентов на "Алтын белгі" только 89 выпускников подтвердили свои знания. Однако хотелось бы отметить, что 23 ученика не добрали всего 1 балл до "Алтын белгі", эти дети получат аттестат особого образца. Также из 76 претендентов на аттестат особого образца свои знания подтвердили только 23 выпускника. Средний балл по результатам сдачи ЕНТ составил в этом году 82,11 балла. Более 100 баллов набрали 17,6% от числа сдающих ЕНТ. 13,1% школьников не смогли набрать проходной балл. Напомним, ЕНТ в ЗКО проходило в три потока - 2, 3 и 4 июня. В первый день самый высокий балл составил 122 балла, 3 июня ученица Каратюбинской гимназии Акнур БЕРКЕНОВА набрала 125 баллов. К слову, такой балл в нашей области смогла набрать только Акнур.