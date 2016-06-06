На всей территории или территории регионов и населенных пунктов Республики Казахстан могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности (из Указа Президента РК от 9 августа 2013 года № 611): - умеренный («желтый») - при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма, - высокий («оранжевый») - при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма, - критический («красный») - при наличии информации о совершенном акте терроризма, а также подтвержденной информации о возможном совершении повторного акта (актов) терроризма или одновременных террористических атак на объекты, уязвимые в террористическом отношении.Напомним, нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. По официальной информации МВД РК, при вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада», преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин "Пантера" террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. Однако в результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. Затем преступники захватили маршрутный автобус и протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Всего в ходе антитеррористической операции уничтожено четыре боевика, семеро задержаны. В городе объявлен режим антитеррористической операции. 6 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поручил усилить меры безопасности в регионе.
