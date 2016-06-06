Сегодня, 6 июня, в три часа дня жителям Западно-Казахстанской области на телефон стали приходить сообщения о том, что в нашей области объявлен желтый уровень опасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   photo2121 Стоит отметить, что от ДВД ЗКО пока никаких комментариев по этому поводу не последовало.
На всей территории или территории регионов и населенных пунктов Республики Казахстан могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности (из Указа Президента РК от 9 августа 2013 года № 611): - умеренный («желтый») - при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма, - высокий («оранжевый») - при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма, - критический («красный») - при наличии информации о совершенном акте терроризма, а также подтвержденной информации о возможном совершении повторного акта (актов) терроризма или одновременных террористических атак на объекты, уязвимые в террористическом отношении.
Напомним, нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. По официальной информации МВД РК, при вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада», преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин "Пантера" террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. Однако в результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. Затем преступники захватили маршрутный автобус и протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Всего в ходе антитеррористической операции уничтожено четыре боевика, семеро задержаны. В городе объявлен режим антитеррористической операции. 6 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поручил усилить меры безопасности в регионе. opasnosty