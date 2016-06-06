На данный момент в розыске находятся 6-7 человек, совершивших разбойные нападения вчера в Актобе. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, сообщает BNews.kz. фото с сайта today.kz фото с сайта today.kz - Ночью нам сообщили о вооруженных людях. Там мы обнаружили семерых. Они сопротивлялись. Пятеро были ликвидированы, двое ранены и задержаны. Таким образом, у нас сейчас 12 убитых и шесть раненых. Считаем, что разыскиваем 6-7 человек, и на руках у них 5 единиц огнестрельного оружия осталось. Со всех мест происшествий мы изъяли 11 единиц огнестрельного оружия. Все фамилии есть. Мы работаем конкретно по этим людям, - рассказал Касымов. В данный момент полиция по видеокамерам установила, что у магазина «Паллада» было 26 преступников, 25 вошли в магазин, один остался на улице. Здесь они похитили 4 нарезных и 14 гладкоствольных. - Шестеро сели в полицейскую машину и поехали ко второму магазину. Здесь они совершили убийство одного посетителя, ранили второго. Когда собирали оружие, подъехали наряды полиции. Возникла перестрелка, трое ликвидированы, один ранен и задержан. Его сейчас допрашивают. Двое сели в соседнем дворе в машину, - рассказал глава МВД РК. - По внешним юридическим действиям это «завладение оружием». Они хотели завладеть оружием в первом магазине, во втором, потом с целью завладения более серьезного оружия пошли в войсковую часть Национальной гвардии. Мы сразу сказали, что это приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Естественно, перед совершением преступления они планировали, совещались, собирались. Часть преступников отказались, они сейчас установлены, допрашиваются. Мы знаем, как они собирались, пошли, - сказал министр. По его словам, после того как вторая группа из 17 человек захватила автобус, было совершено нападение на войсковую часть. Внутренний наряд стоял, так как они вооружены только штык-ножами. Это позволило преступникам зайти и открыть огонь. Таким образом, первые пострадавшие - те, кто стоял у КПП. - Цель преступников - проникнуть в оружейную комнату и завладеть оружием. Там стояли вооруженные (солдаты). Преступники стали уходить через гаражи. Одна группа была заблокирована, остальные все же ушли через забор и скрылись. Один был убит, второй ранен, задержан. Мы сейчас знаем фамилии всех, кто сидел, всех, кто в какой магазин заходил. Двое на Volkswagen были ночью задержаны. Они оказали сопротивление и были убиты, - рассказал он.