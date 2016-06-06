Максимальный балл на ЕНТ в нашей области набрала единственная выпускница - Акнур БЕРКЕНОВА. Она ученика школы-гимназии для одаренных детей в поселке Каратобе. - Я пришла туда учиться в 2005 году. Все 11 классов училась только на "пятерки". Результат на ЕНТ это во много благодаря моим родителям и учителям. Давления на меня не оказывали, но я сама всегда хотела хорошо учиться. С девятого класса летом дополнительно занималась с учителями. Я была уверена, что наберу больше 120 баллов, но что будет 125 баллов не ожидала. Я как узнала результат, расплакалась, - рассказывает Акнур. По словам девушки, тогда она пришла на тестирование, то сильно волновалась. - Открыла брошюры, а там вопросы, на которые я знаю ответы, успокоилась и стала отвечать, - рассказывает Акнур. Теперь обладательница знака "Алтын белгі" планирует поступить в Евразийский национальный университет, а после его окончания продолжить учебу по программе "Болашак" в Лос-Анджелесе. - Хочу стать финансистом, - говорит она. К слову, по признанию отца Акнур Нурбола, он уговаривал дочь стать врачом. - Она не захотела. И мы не стали больше давить. Работа должна быть по душе, - говорит отец. Стоит отметить, что гимназию в поселке Каратобе в этом году заканчивают 25 выпускников, 11 из них на ЕНТ набрали больше 100 баллов. Двое из трех претендентов на знак отличия "Алтын белгі" подтвердили свои знания. - Одному претенденту не хватило всего одного балла по истории Казахстана, чтобы подтвердить "Алтын белгі". Все это благодаря нашим учителям, которые работают у нас уже много лет и все они имеют первую или высшую категорию, - говорит директор школы-гимназии п.Каратобе Берикжан Гарапшиев.