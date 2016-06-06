Футбольная команда вместе с тренером выехала в Актобе на турнир еще на прошлой неделе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В офисе ФК "Акжайык" сообщили, что с детьми всё в порядке и они находятся в гостинице. - С детьми все в порядке, вместе с ними находится их тренер Чукуров, - рассказала офис-менеджер. Как стало известно, в данный момент 14-летние игроки и их тренер находятся в гостинице "Илек", сейчас решается вопрос, будет ли продолжаться турнир по футболу.