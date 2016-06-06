Сегодня, 6 июня, тело погибшего Берика КАЛИЕВА доставили военным самолетом из Актобе в Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима области Алтая КУЛЬГИНОВА, по закону семье погибшего полагается материальная компенсация. - Сегодня я встретился с семьей погибшего военнослужащего. Его доставили в Уральск на военном самолете. Мы организовали транспорт, и его тело повезли в Жанибекский район. По закону семье погибшего полагается материальная компенсация в размере заработной платы за пять лет - это около пяти миллионов тенге. Кроме того, акимат области также окажет денежную помощь, потому как у погибшего остались четверо детей и жена, - пояснил аким региона. Кроме того Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что в области обстановка спокойная и все службы переведены на усиленный режим работы. Напомним, военнослужащий-контрактник Берик КАЛИЕВ - уроженец Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Он погиб при нападении террористов на воинскую часть 6655 в городе Актобе, у него остались четверо детей и супруга. Нападение на воинскую часть и оружейные магазины в Актобе произошло в воскресенье, 5 июня, во второй половине дня. По официальной информации МВД РК, при вооруженном нападении на оружейный магазин «Паллада», преступники убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также ранили трёх полицейских. Чуть позже при налёте на магазин "Пантера" террористами был убит один посетитель и ещё один ранен. Однако в результате перестрелки с полицией трое нападавших были уничтожены, а один задержан. Затем преступники захватили маршрутный автобус и протаранили ворота воинской части, где открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты трое и ранены шестеро военнослужащих. Однако дежурный караул вместе с нарядом полиции дали террористам отпор, в результате чего один бандит был уничтожен, а ещё один ранен и задержан. Всего в ходе антитеррористической операции уничтожено четыре боевика, семеро задержаны. В городе объявлен режим антитеррористической операции.  