Мужчина попал под колеса автомобиля 6 июня в 22.00 на перекрестке проспекта Абулхаир хана и ул. Циолковского, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp ciolkovckogo (2) Как именно произошло ДТП неизвестно. Известно лишь, что 30-летний мужчина переходил дорогу на светофоре и его сбил "Лексус", который двигался по проспекту Абулхаир хана в сторону ТД "Астана". Автомобиль протащил пешехода около 30 метров. Пострадавший скончался на месте ДТП. Женщина, которая была за рулем авто, была в шоке. Другие подробности выясняются. dtp ciolkovckogo (1) dtp ciolkovckogo (3) dtp ciolkovckogo (4)   Фото Медета МЕДРЕСОВА