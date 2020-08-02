По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +25 градусов, ожидается гроза, ночью +16. В Атырау днём 26 градуса тепла, ожидается гроза, ночью +22. В Актобе солнечно, днем столбик термометра поднимется до +38 градусов, ночью +21. В Актау днём +26 градусов, гроза, ночью +22 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.