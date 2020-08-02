В ЗКО карантин продлевается до 16 августа включительно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ужесточение карантина в Атырауской области: кафе и рестораны закроют, поезда остановят Иллюстративное фото из архива "МГ" Стоит отметить, что в постановление от 4 июля были внесены некоторые дополнения. Так, запрещается передвижение автотранспорта с 23.00 до 06.00, за исключением автотранспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов; автотранспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города (коммунальных служб) Уральск/районов Западно-Казахстанской области, а также за исключением передвижения на автотранспорте лиц работающих в ночных сменах предприятий/организаций и личного автотранспорта в случаях крайней необходимости (выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю, в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках). По-прежнему в выходные будет приостановлена деятельность продовольственных и непродовольственных рынков открытого типа - 8, 9, 15, 16 августа. В эти же дни не будет работать общественный транспорт. Согласно постановлению, объектам общественного питания разрешено функционировать с 10.00 до 22.00 только на открытом воздухе (летние площадки) без проведения коллективных мероприятий (с обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), а также в установленное время осуществлять услуги по доставке и на вынос. Количество посадочных мест должно быть не более 30. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.