Согласно постановлению главного санврача Атырауской области,: 1) автобусные перевозки между городами и населенными пунктами; 2) пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям г. Алматы, Актюбинской и Мангистауской области.: 1) передвижение граждан и транспорта с 23.00 до 06.00 за исключением работников и транспорта (личного транспорта) акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения области, города, районов и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения); 2) движение общественного транспорта, кроме служб такси с перевозкой в салоне не более двух пассажиров или членов одной семьи с соблюдением масочного режима; 3) руководителям государственных органов, организаций, предприятий и субъектов предпринимательства обеспечить доставку сотрудников с места проживания до работы и обратно; 4) движение граждан и личного автотранспорта в субботу и воскресенье, за исключением: - работников акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, объектов жизнеобеспечения области, города, районов и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения); - приобретения продовольственных товаров, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания, выезда в медицинские организации по экстренным случаям; 5) проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; 6) деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них с ограничением времени работы с 10 часов до 21 часов; 7) деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, кальянные, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров; 8) деятельность всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.); 9) деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); 10) деятельность детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых; 11) деятельность фудкортов, банкетных залов; 12) деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, аквапарков, баз отдыха; 13) деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков. 14) деятельность объектов общественного питания, (кафе, рестораны, летние кафе и другие), объектов мелкорозничной торговли с изготовлением и реализацией кулинарных и кондитерских изделий,зоомагазинов, за исключением работы по принципу «доставки на дом» с 10.00 до 21.00 часов; 15) запретить деятельность по оказанию услуг автомойки, ремонт автомобилей, бытовых услуг населению, за исключением оказания услуг организациям и предприятиям; 16) деятельность бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей и др.) 17) посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения;: 1) работа непродовольственных магазинов только по принципу «доставки на дом» с 10.00 до 21.00 часов; 2) ограничить перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек; 3) деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников, с возможностью максимального сокрашения рабочего времени ; 4) деятельность медицинских организаций независимо от форм собственности по предварительной записи с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 5) деятельность объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 6) деятельность продовольственных магазинов (продовольственные магазины у дома, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работ с 10.00 до 21.00 часов; 7) деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 8) организация работы ЦОНов (в том числе спецЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 15.00 часов, работы CaII центров с 9.00 часов до 17.00 часов, а в выходные дни запретить; 9) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением работы по времени с 9.00 часов до 18.00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 10) проводить санитарно- дезинфекционную обработку такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест; 11) деятельности субъектов финансового рынка, банков второго уровня с ограничением времени работы с 9.00 часов до 17.00 часов и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка; 12) деятельность аптек с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима с ограничением времени работ с 08.00 часов до 22.00 часов. 13) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными занятиями спортом не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции. 