Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в целях профилактики преступлении и правонарушении совершенных несовершеннолетними и в отношении них отделением ювенальной полиции ОМПС УП г.Уральска совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города проводится целенаправленная работа по выявлению административных правонарушений. На ежедневной основе проводятся рейдовые мероприятия по отработке мест концентрации несовершеннолетних. - С начала года в управлением полиции г.Уральска было задержано 637 подростков за совершение правонарушений. Из них за нахождение в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей задержано 584 подростка, где 570 законных представителя были предупреждены, а в отношении 14 родителей, согласно постановлению суда, был наложен административный штраф в размере 7 МРП (19446 тенге), - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. За последние 4 дня в УП г.Уральска было доставлено 72 несовершеннолетних. Данная ситуация складывается из-за беспечности и бесконтрольности родителей. Полицейские просят родителей усилить воспитательную работу в семье, уделять внимание своим детям, не оставлять детей без присмотра и не отпускать их в ночное время на улицу без сопровождения родителей, а также на водоемы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.