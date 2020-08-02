Фото с сайта Tengrinews.kz - Комитет по финансовому мониторингу МФ РК подтверждает факт задержания сотрудниками Службы экономических расследований вице-министра здравоохранения РК О. Абишева, подозреваемого в хищении бюджетных средств, - говорится в сообщении. Проводятся следственные действия. В соответствии со статьей 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности. Ранее глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев рассказывал, что на высокопоставленных чиновников двух министерств завели уголовные дела. - В настоящее время мы расследуем 2 уголовных дела по цифровизации в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств цифрового развития и образования и науки, - говорил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.