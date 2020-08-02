Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МВК, в целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям COVID–19 и пневмоний, Министерством здравоохранения Республики Казахстан с 18 июля определены новые подходы к учету и формированию статистических данных. После серии технических консультаций с Европейским региональным бюро ВОЗ было принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней. Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 c 1 августа 2020 года будут учитываться со случаями пневмоний, с отрицательным результатом ПЦР тестом, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции. Министерством здравоохранения Республики Казахстан для обеспечения достоверности статистических данных по коронавирусной инфекции был разработан алгоритм кодировки и инструкции по вводу данных в информационные системы, проведено обучение медицинских работников в отношении назначения кодов COVID-19 в классификации МКБ-10. Таким образом, по состоянию на 1 августа 2020 года, количество заболевших с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1226, умерло за последние сутки 36 человек. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1226 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 557 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 229 / 98 город Алматы - 206 / 128 город Шымкент - 54 / 8 Акмолинская область - 59 / 33 Актюбинская область - 11 / 11 Алматинская область - 31 / 19 Атырауская область - 31 / 22 Восточно-Казахстанская область - 135 / 45 Жамбылская область - 46 / 21 Западно-Казахстанская область - 71 / 41 Карагандинская область - 95 / 27 Костанайская область - 59 / 20 Кызылординская область - 35 / 24 Мангистауская область - 21 / 8 Павлодарская область - 53 / 23 Северо-Казахстанская область - 65 / 14 Туркестанская область - 25 / 15 Заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции – 5181. За минувшие сутки зарегистрировано 30 летальных исходов с данным диагнозом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.