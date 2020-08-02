Открытие путепровода прошло утром 2 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске открыли омеговский путепровод На открытии путепровода аким ЗКО Гали Искалиев рассказал, что предыдущий путепровод был открыт в 1978 году и с тех пор не ремонтировался. - За счет средств КПО б.в. было выделено 5,2 миллиарда тенге и полтора года назад началась реконструкция моста. Фактически получилось строительство нового моста, было забито 140 свай, были применены новые технологии, положены 24-метровые и 33-метровые балки. Ремонт моста имеет 3-летнюю гарантию, но, по словам строителей, он прослужит как минимум 50 лет. Хотел бы отметить важность этого моста для горожан. Если взять прилегающие микрорайоны, к примеру Селекционное, Деркул, Омега, то почти полтора года 120 тысяч жителей испытывали неудобство транспортного сообщения. То есть чтобы попасть на "семерке" в центр города, нужно было ехать час и 20 минут. Сейчас это будет занимать 25 минут. Строители старались успеть к празднику и последние несколько месяцев работали в две смены, использовали новые технологии. Это важное событие для всего города, - сообщил Гали Искалиев. По словам заместителя гендиректора ТОО "Ка Строй", которое занималось строительством путепровода,  Толегена Карагойшина, в основном при строительстве моста были задействованы специалисты из Алматы. Кроме того, в работах были задействованы ТОО и ИП из Уральска, например, при выноске инженерных сетей, бетонных работах, асфальтировании. Горожане также были рады открытию путепровода. - Наконец-то мы дождались открытия путепровода. Надеюсь, теперь в городе будет поменьше пробок на деповском мосту по вечерам и утрам. Да и объезжать через весь город не всегда было удобно, - говорит водитель по имени Аскар. Стоит отметить, что путепровод после ремонта стал 4-полосным, его длина составляет 988 метров. Строительство было закончено раньше срока - вместо 3 лет оно длилось полтора года. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство выполняло ТОО "Ка Строй ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод В Уральске открыли омеговский путепровод Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА