- В Уральске ожидается погода без осадков. Днём температура воздуха поднимется до +27..+29 градусов, ночью ожидается +11..+13 градусов.
- В Атырау будет солнечно. Днём столбики термомтров покажут +31..+33 градусов, ночью опустятся до +17..+19 градусов.
- В Актобе ожидается переменная облачность. Днём +25..+27 градусов, ночью +13..+15 градусов.
- В Актау ожжиадется дождь с грозой. Днём температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью +20..+22 градусов.
Погода без осадков ожидается в ЗКО 26 августа
По данным РГП «Казгидромет», 26 августа в Западно-Казахстанской области ожидаетсяпогода без осадков.